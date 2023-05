Ostatnie prace modernizacyjne w COS Zakopane. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem gotowy na Igrzyska Europejskie

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Chcąc zapewnić zawodnikom jak najlepsze warunki do osiągania sukcesów, organizatorzy podjęli szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury. To nie pierwsze czynności modernizacyjne w tatrzańskim ośrodku. Łączna wartość inwestycji prowadzonych w ostatnich latach w COS-OPO Zakopane to ponad 300 milionów złotych netto.

– Do osiągania jak najlepszych wyników potrzebne jest zapewnienie sportowcom jak najlepszych warunków. Nasz resort stara się na bieżąco reagować na potrzeby treningowe i pobytowe polskich reprezentacji. Jesteśmy świadomi, jak ważny dla naszych zawodników jest udział w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 i sukces przed własną publicznością. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu przy inwestycjach prowadzonych m.in. w COS-OPO Zakopane, nasi sportowcy jeszcze lepiej przygotują się do udanych występów – mówi minister sportu i turystki Kamil Bortniczuk.