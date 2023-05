Ostrzeżenie IMGW dla województwa kujawsko-pomorskiego. Uwaga na przymrozki!

Noc i poranek 3 maja na Kujawach i Pomorzu nie będą należały do najcieplejszych. IMGW wydało pogodowy komunikat dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie o przymrozkach I stopnia obejmuje: powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski.

Zobacz także: Kajakiem po Jeziorze Sępoleńskim i Lutowskim tuż przed sezonem turystycznym

3 maja od godziny 1.00 do 6.30 prognozuje się spadek temperatury powietrza od 0 stopni do 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do około -2. Lokalnie może być jeszcze mroźniej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.