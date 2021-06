Ostrzeżenie pogodowe dla naszego regionu. Mogą pojawić się groźne burze z gradem. IMGW wydaje alerty!

Po fali gorąca do Polski z zachodu nadciągną groźne burzowe chmury. Już w poniedziałek wieczorem, a także w nocy z poniedziałku na wtorek czeka nas zmiana pogody.

Dobre warunki do tworzenia się burz. Zachowajcie dziś ostrożność

Według informacji IMGW w naszym regionie burz można spodziewać się od poniedziałku, 21 czerwca od godziny 20 do wtorkowego poranka.

Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 do 30 mm, a w niektórych miejscach nawet do 40 mm wody na metr kwadratowy. Silniej też powieje - w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami spodziewane są opady gradu.

Po upalnym poniedziałku i burzach w kolejnych dniach nadal ma być ciepło, ale już nie upalnie. We wtorek, środę i czwartek spodziewane są w naszym regionie temperatury na poziomie 26-27 stopni. Z kolei w weekend ma być słonecznie i do 23-24 kresek.