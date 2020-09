Oświetlenie, ścieżka rowerowa i droga – najnowsze inwestycje w Golubiu-Dobrzyniu

Nowe oświetlenie w Golubiu-Dobrzyniu

W poniedziałek 7 września rozpoczęła się modernizacja oświetlenia drogowego w Golubiu-Dobrzyniu. Przestarzałe oprawy oświetleniowe sodowe zastępowane są LED-owymi. Prace wykonuje Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rozpoczęto je od ulicy Lipnowskiej. Tutaj wymianie podlegają 32 lampy. Ponadto nowe oświetlenie będzie na ul. PTTK – 23 szt., Piłsudskiego – 16 szt., Polnej – 13 szt. oraz po kilka sztuk na Hallera, Wodnej, Kilińskiego, Bohaterów Kosmosu i Gagarina. Łącznie modernizacji podlega 120 szt. opraw oświetleniowych. Prace mają zakończyć się do końca września.

Serce do nakrętek w Golubiu-Dobrzyniu

W ostatnich dniach do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu dotarł pojemnik - serce do zbiórki nakrętek plastikowych.

Wykonano go ze stali kwasoodpornej. Znalazło się na nim miejsce na herb Golubia-Dobrzynia.