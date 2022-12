Oto 10 najbardziej słonecznych miast Europy. Tanie loty w dwie strony za mniej niż 250 zł

Jeśli zmęczył Cię widok szaroburego nieba, polecamy 10 najbardziej słonecznych miast w Europie, które zapewniają dawkę witaminy D. Może to być super pomysł na przedłużony weekend lub prezent.

Najwięcej słońca w Europie odnotowano w miastach w Malcie, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Francji. Sprawdziliśmy ile kosztują loty w te słoneczne miejsca. Na Maltę możemy polecieć w jedną stronę już od 168 zł (w dwie strony w pierwszej połowie stycznia na 5 dni to koszt około 230 zł), do Barcelony - od 198 zł (w dwie strony w pierwszej połowie stycznia za około 235 zł), do Alicante bilet kosztuje od 202 zł, do Madrytu – od 231 zł, do Aten od 250 zł. Najdrożej wypada lot do Lizbony – od 414 zł.

Transfer z lotniska do centrum w niektórych destynacjach jest tańszy niż kawa w fastfoodzie. W Nicei transfer tramwajem kosztuje 1,5 euro (odcinek około 7 km), na Malcie z lotniska do centrum Valetty możemy dojechać autobusem za 2 euro. W Barcelonie to wydatek 12,5 euro.