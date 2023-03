Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Dorota Szelągowska jest córką Katarzyny Grocholi, urodziła się w Trypolosie Libii w 1980 roku. Szybko jednak przeprowadziła się do Polski. Tutaj spędziła praktycznie całe swoje życie.Wcześniej, bo już w wieku 18 lat, związała się z telewizją i mediami. Prowadziła słynny program "Rower Błażeja", a także "Polskie lato" w TVP1, "Pytanie na śniadanie" w TVP2 i "Dietosferę" w Kuchnia TV. Pisała felietony dla: "Malemen", "Pani", "Olivia" i "Polska The Times".

Dorota Szelągowska to dziennikarka i projektantka wnętrz, znana z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.