Oto najbardziej pechowe znaki zodiaku. Osoby spod tych znaków ściągają na siebie nieszczęścia

Wydaje się, że niektórzy ludzie urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą i zawsze się im wszystko udaje a inni muszą pracować nieco ciężej, aby osiągnąć sukces w życiu. Ludzie, którzy uważają się za największych pechowców, mogą mieć wrażenie, że ich życie jest nieustannie wypełnione nieszczęściami. Może być tak, że o naszym szczęściu decydują gwiazdy i planety.

Astrologowie są zgodni, że predyspozycje do szczęścia można znaleźć w gwiazdach, a dokładniej w Jowiszu. To planeta kojarzona z fortuną, ekspansją, dobrobytem i obfitością. Oznacza to, że Jowisz może wpływać na poziom szczęścia, jakie każdy ze znaków zodiaku będzie mieć przez całe życie.