Oto najlepsze położne w Polsce. Na nowej liście położna z regionu! Zobacz najnowszy ranking "Położna na medal"

Ogłoszono wyniki 8. edycji ogólnopolskiego plebiscytu "Położna na medal", prowadzonego w ramach kampanii o tej samej nazwie. Po raz ósmy wyłoniono trzy najlepsze położne w kraju i najlepsze położne w poszczególnych województwach.

Do plebiscytu "Położna na medal" zgłoszone zostały położne z całego kraju. Głosowanie trwało od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. W głosowaniu brały udział pacjentki. W 8. edycji wzięło udział 611 położnych z całej Polski. Łącznie oddano 9700 głosów.

Rola położnych ma dziś większe, niż kiedykolwiek znaczenie. W pandemii ryzykują one własnym zdrowiem i życiem dla zdrowia i życia innych. To poświęcenie i postawa, które są nie tylko godne docenienia, ale także zasługują na najwyższe społecznego poparcie. To coś, o czym otwarcie i głośno mówimy od pierwszej edycji naszego projektu - mówiła Iwona Barańska, koordynatorka kampanii z Akademii Malucha Alantan.