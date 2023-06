Oto najlepsze triki na długie i gęste rzęsy. Rób to codziennie a rzęsy staną się piękne i zdrowe OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Istnieją domowe sposoby na długie i gęste rzęsy, które są bardzo skuteczne a równocześnie nie niszczą ich i nie osłabiają. Wystarczy kilka trików, by rzęsy były spektakularnie długie i gęste oraz zdrowe. Poznaj je teraz w naszej galerii >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

Naturalnie długie i gęste rzęsy to marzenie wielu kobiet. Znanych jest wiele sposobów na długie i gęste rzęsy - doczepianie sztucznych kępek rzęs, wydłużające i pogrubiające tusze do rzęs, stosowanie zalotki do podkręcania rzęs. Okazuje się, że istnieją domowe sposoby na długie i gęste rzęsy, które są bardzo skuteczne a równocześnie nie niszczą ich i nie osłabiają. Wystarczy kilka trików, by rzęsy były spektakularnie długie i gęste oraz zdrowe. Poznaj je teraz w naszej galerii.