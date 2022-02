Oto nowy punkt wymazowy przy Hali Widowiskowo - Sportowej w Inowrocławiu

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Nowy punkt wymazowy przy Hali Widowisko-Sportowej w Inowrocławiu

Pobieranie wymazów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Aby wykonać badanie należy posiadać zlecenie, nie jest wymagana rejestracja telefoniczna. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 733 002 717 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15).

Z testu PCR w mobilnym punkcie mogą skorzystać osoby posiadające zlecenie na test wystawione: