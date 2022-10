Oto objawy raka tarczycy. Są trudne w rozpoznaniu - wiele osób je bagatelizuje [lista - 9.10.2022]

Nowotwór tarczycy to choroba, która znacznie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Dane szacunkowe wskazują, że rak tarczycy występuje u kobiet nawet czterokrotnie częściej, niż u mężczyzn. Chociaż jest to choroba głównie osób dorosłych, coraz głośniej mówi się o zwiększonej wykrywalności raka tarczycy u osób młodych oraz dzieci (obecnie jest to trzeci co do częstości występowania nowotwór wśród dzieci).