Oto oferty pracy dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawdź, gdzie czekają etaty

W bazie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy znajduje się obecnie ponad 450 ofert pracy dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego. To ogłoszenia, dotyczące zarówno szkół i przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych. Wakatów jest jednak więcej, bo niektórzy dyrektorzy placówek próbują poza kuratoryjnym systemem szukać kandydatów do pracy.

Wakaty dla nauczycieli

W bieżącym tygodniu w samym Toruniu szukano ponad 80 nauczycieli. Na terenie Bydgoszczy było ponad 60 wolnych miejsc pracy dla grona pedagogicznego. Mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli było we Włocławku (powyżej 20 ofert).

Sierpień prawdę pokaże

Wakacje właśnie startują, ale im bliżej będzie ich końca, tym prawdopodobnie więcej wakatów – nawet o połowę więcej - będzie się pojawiać w szkołach. Tak się stanie, bo część pedagogów dopiero pod koniec sierpnia powiadomi swoich przełożonych, czyli dyrekcję, o planowanym odejściu. Wśród nich znajdą się ci, którzy przechodzą na urlopy dla poratowania zdrowia lub ci, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i myśleli zostać kolejny rok w szkole, ale ostatecznie zmienią zdanie. Będą również tacy, którzy przejdą ze szkoły do szkoły, gdyż w tej nowej placówce więcej zarobią.

Kolejne podwyżki dla nauczycieli

A propos pieniędzy: nadchodzą kolejne podwyżki dla kadry pedagogicznej. W 2024 roku nauczyciele otrzymali 30-procentowe podwyżki. Wybrani nauczyciele miesięcznie otrzymują zatem nawet o 1500 zł wyższą wypłatę. Słychać informacje o następnej turze podwyżek dla ciała pedagogicznego. Od 2025 roku pensje wzrosłyby o 4,1 proc., czyli od niecałych 138 zł do 165. Co stopień, to natomiast inna płaca. Od początku stycznia 2025 roku nauczyciele stażyści będą zarabiali 110 proc. pensji minimalnej, a dyplomowani 133 proc. 20-procentowa podwyżka dla nauczycieli nastąpi dopiero w 2026 roku.