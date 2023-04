Oto pewniaki na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Oto rady nauczycielki matematyki [TOP 10]

Egzamin z matematyki w 2023 odbędzie się w 24 maja. Uczniowie przystąpią do niego o godzinie 9, a na rozwiązanie zadań będą mieć 100 minut (w przypadku uczniów korzystających z dostosowań na egzaminie będzie to o 50 minut więcej).

Oto pewniaki na egzamin ósmoklasisty z matematyki- lista

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? To pytanie co roku zadają sobie uczniowie. Czego można spodziewać się na egzaminie z matematyki? Co zwykle pojawia się w arkuszu egzaminacyjnym?

Jakie zadania warto przeliczyć w ostatnich dniach przez testem? - podpowiada Agnieszka Poliszak-Trzosek, nauczycielka matematyki w SP 56 w Bydgoszczy.