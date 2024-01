Oto pomysły na małą kuchnię - od projektantów i nie tylko! Zobacz zdjęcia i inspiracje

Według informacji CBOS około 25% Polaków mieszka w mieszkaniach w bloku, które są własnością ich bądź ich współmałżonka. Przy ograniczonym metrażu istotne jest odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni. W tym celu stosuje między innymi zabudowy na wymiar, które pozwalają wykorzystać całą dostępną przestrzeń - od podłogi aż po sufit. Meblować można również pod skosami i przy nietypowych rozkładach pomieszczeń.

Średnio w 2023 roku przygotowanie mebli kuchennych pod wymiar u stolarza kosztowało od 12 do 20 tys. złotych, w zależności od materiału, jaki wybierzemy i powierzchni. Do tego muszą dojść ceny sprzętu, jak lodówka, płyta grzewcza, piekarnik, opcjonalnie zmywarka, to koszt około 10 tys. złotych.