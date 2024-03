Oto prezent dla "Małych Kruszwiczan". Pamiątkowe body, karty do zdjęć oraz list gratulacyjny. Zdjęcia

- Narodziny dziecka to ważne wydarzenie nie tylko dla rodziców, ale także dla lokalnego samorządu. Pracujemy na rozwój gminy również dla przyszłych pokoleń i staramy się być gminą przyjazną. Tym symbolicznym gestem pragniemy od samego początku budować pozytywną więź z naszą gminą - mówi Dariusz Witczak burmistrz Kruszwicy.

Po krótkiej przerwie, związanej z opracowaniem nowej grafiki na body, kruszwicki urząd wraca do akcji, która zainicjowana została już w 2018 roku.

- Każde dziecko urodzone w czasie od 1 grudnia 2023 roku i zameldowane na terenie naszej otrzyma „Kruszwicki upominek dla niemowlaka”, w skład którego wchodzą pamiątkowe body, karty do zdjęć oraz list gratulacyjny - słyszymy w Urzędzie Miejskim.

Aby dziecko otrzymało "upominek", jego rodzice lub prawni opiekunowie muszą wypełnić specjalny wniosek, a następnie przesłać go pod adresem mailowym: [email protected] lub dostarczyć go osobiście do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy pok. 112 (I piętro) w godz. 7.15-15.15.