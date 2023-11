Oto rząd Mateusza Morawieckiego. W składzie politycy z regionu - Gembicka i Szczucki

- To bardzo młody gabinet. Przed nami czas wielkich wyzwań w Polsce, Europie i na świecie. To czas dla młodych, którzy nie boją się podejmować ważnych decyzji. Natomiast pan premier prowadzi teraz negocjacje związane z poparciem tego gabinetu.

- Cieszy mnie ogromna reprezentacja pań w tym rządzie. To rekord w historii Polski po '89 roku. Wierzę, że to przełom. Bardzo często słyszeliśmy, że w Polsce jest za mało kobiet na stanowiskach. Uważam, że panie są predystynowane do tego, by zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska w naszym kraju.

"To jest nasz Dekalog Polskich Spraw" - stwierdził Mateusz Morawiecki, dodając: "I chcę zaprosić do Koalicji Polskich Spraw".

Jak decyzję premiera Morawieckiego komentują politycy PiS?

"Pan premier chyba i padały takie określenia - ma 10 proc. szans. Trzymajmy się tego" - powiedział w TVN24.

Wszystko teraz w rękach parlamentu.

"To głosowanie w parlamencie pokaże, czy ten rząd ma większość, czy nie ma. Jeśli nie będzie miał tej większości, to naprawdę jesteśmy absolutnie gotowi uznać ten fakt, nie będziemy tego kontestować. Jak najbardziej demokratyczne procedury muszą tutaj zadziałać. Ci, którzy będą mieli większość, będą rządzić" - wskazał Sasin w rozmowie z TVN24.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, ministrem z Kujaw i Pomorza jest Anna Gembicka.

Dotychczas była wiceministrem w resorcie rolnictwa. Wcześniej sprawowała m.in. funkcję wiceministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wychowała się w Tulibowie, w Krojczynie skończyła szkołę podstawową i gimnazjum a następnie uczęszczała do Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim - marzyła, by zostać prokuratorem. Pierwszy raz kandydowała w roku 2018 do sejmiku kujawsko-pomorskiego. Zabrakło 91 głosów, by dostała mandat.

Krzysztof Szczucki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, a od 2020 r. prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Pochodzi z Elbląga, mieszka w Warszawie. Kandydował do Sejmu z listy PiS w Kujawsko-Pomorskiem.