Oto rzeczy na które musisz uważać, a masz je przy sobie. To one odpychają pieniądze

Czy wiara w przesądy to coś złego? Jeśli nie sprawimy, że stanie się to naszą obsesją to zdecydowanie nie jest to groźne. Warto jednak nie kusić losu i swojemu szczęściu pomagać. Między innymi wyrzucić ze swojego portfela, torby, kieszeni rzeczy które przynoszą pecha.

Dzieci dorastają, idą do szkoły, potem wyruszają w wielki świat i zaczynają pracę. Wszyscy rodzice mają nadzieję, że ich pociechy odniosą w życiu sukces. Okazuje się, że przyszłość i los może zostać…

Choć pieniądze szczęścia nie dają to każdy z nas woli je mieć i martwić się innymi rzeczami niż brakiem funduszy. Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Równocześnie istnieją przesądy, które mówią o odpychaniu pieniędzy.

Finansowa energia może bowiem zarówno przyciągać, jak i odpychać od nas pieniądze.

Warto to wiedzieć, by przypadkiem nie zablokować bogactwu dostępu do naszych portfeli.

Sprawdź też:To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała