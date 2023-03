Oto wnętrza od Doroty Szelągowskiej. Są nowoczesne, wytworne i eleganckie. Ile kosztują? [30.03.2023]

Była prowadzącą takich tytułów jak:

Prowadzi także swoje własne biuro projektowe "Szelągowska Studio Projektowe", gdzie wraz z kilkunastoosobowym zespołem zajmuje się zarówno aranżacją wnętrz, jak i domów.

- Każdy projekt jest jak nowa historia, którą piszemy wspólnie z naszymi klientami. Właściwe zrozumienie państwa oczekiwań jest dla nas kluczowym elementem w procesie skutecznej realizacji projektu. Efekt, do jakiego dążymy, nie jest ograniczony jedynie do stworzenia koncepcji wyjątkowych wnętrz, ale także do stworzenia całego zbioru szczegółowych planów oraz logistycznych powiązań, składających się na satysfakcjonujący efekt dla każdej ze stron