Oto zarobki w sklepach sieci Biedronka w 2021 roku. Kierownikowi sklepu płacą 5500 złotych Agnieszka Domka-Rybka Jakub Stykowski

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych Biedronki wzrosły od stycznia 2021 roku. Styczniowe podwyżki otrzymało 58 tys. pracowników. Podwyżki to kolejna inicjatywna pokazująca, że sieć docenia swoich pracowników. Jak donosi dyrektor personalny Jeronimo Martins Polska pracownicy Biedronki wcześniej otrzymali rabaty na zakupy o wartości do 1000 zł, doładowanie kart przedpłaconych do 570 zł oraz dodatkowe nagrody w ciągu roku.