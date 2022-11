Otwarcie pierwszego boiska wielofunkcyjnego w gminie Jeżewo. zobacz zdjęcia i wideo

- Do tej pory była trawa i 60-metrowa bieżnia . Po remoncie boisko bardzo mi się podoba. Najczęściej będę korzystał z boiska do koszykówki , bo lubię ten sport. Mam nadzieję, że będę mógł tu doszkalać swoje umiejętności koszykarskie - cieszy się Mikołaj Janowski , uczeń Szkoły Podstawowej w Krąplewicach.

Prócz koszykówki, na nowym boisku przy szkole w Krąplewicach można grać także w siatkówkę i tenisa ziemnego. Obok jest też tor typu pumptruck. - Jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedziałem nawet co to jest – mówi wprost Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo. I tłumaczy: - To tor przeszkód, którego można pokonać na deskorolce, rolkach, albo rowerze typu BMX. Ponadto w ramach inwestycji ustawiliśmy urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu a także wiatę, w której mieszkańcy okolicznych bloków będą mogli wypoczywać. Wszystko oświetlają nowe lampy.