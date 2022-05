Otwarcie sali gimnastycznej SP nr 1 w Więcborku. Po remoncie za 4 miliony [zdjęcia, film]

Były lata 70., teraz jest XXI wiek. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Więcborku doczekała się kapitalnego remontu, a rzec należy modernizacji, przebudowy i rozbudowy. Teraz to nowoczesny obiekt, który będzie służył dzieciom, młodzieży, a także mieszkańcom gminy, klubom sportowymi stowarzyszeniom.. W piątek w obecności przedstawicieli rządu została oficjalnie oddana do użytku.

- To prezent dla Was. Dzisiaj otrzymujecie tak piękną salę sportowo-widowiskową – zwróciła się do uczniów Ilona Sobecka-Gruszczyńska, dyrektorka szkoły. - Dziękuję decydentom, włodarzom, architektom, budowniczym.