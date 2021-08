Otwarcie sklepu Action w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia

- Liczę na to, że lokalna społeczność będzie chętnie odwiedzać nasz sklep, a zakupy sprawią im wiele przyjemności. Ze względu na dobiegające powoli końca wakacje, polecam szczególnie asortyment szkolny, w tym produkty papiernicze oraz gadżety elektroniczne dla uczniów – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Wygodne i kompleksowe zakupy

Sklep Action w Chełmnie będzie dziać od godz. 9 do 21 - od poniedziałku do soboty oraz od godz. 9 do 20 - w niedziele handlowe. Market zajmuje powierzchnię ponad 880 m2 i został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki i oznaczenia na podłodze pomogą zachować odpowiedni dystans. Ponadto, przy kasach zostały umieszczone środki dezynfekujące i ekrany ochronne.