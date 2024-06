Otylia Jędrzejczak będzie szkolić młodych adeptów pływania na Podkarpaciu

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, a każdorazowo odbywają się warsztaty z psychologiem i dietetykiem.

– Realizując projekt Otylia Swim Tour zależy nam, by trafiać także do mniejszych miejscowości, gdzie dzieci nie mają takich możliwości, jak w dużych miastach. Przyjeżdżamy ze sztabem naprawdę wyjątkowych specjalistów w swoich dziedzinach, zarówno trenerów pływania, jak i trenerów przygotowania fizycznego, a także psychologa i dietetyka sportowego. Jestem przekonana, że to będą bardzo wartościowe warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców – mówi Otylia Jędrzejczak.

Uczestnicy zajęć ćwiczą zarówno z trenerami pływania, jak i grupą trenerów przygotowania fizycznego. – Czekamy na dzieci, które – to bardzo ważne – potrafią przemieszczać się w wodzie, bo my nikogo w ciągu jednego dnia nie nauczymy pływać, ale na pewno jesteśmy w stanie poprawić jego technikę i podpowiedzieć sporo ćwiczeń, które pomagają w pływackim rozwoju. Na pewno dla dzieci to intensywny, ale bardzo ciekawy dzień – opowiada trener Szymon Kujat, współpracujący z Fundacją Otylii Jędrzejczak. Uczestnicy otrzymają także pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. EPRO, HMS Fitness i Sanitex.