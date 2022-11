Otylia Jędrzejczak: Bez porażki niemożliwe jest osiągnięcie wielkich sukcesów

Motywem przewodnim spotkania była „porażka, jako przystanek w drodze do sukcesu”. Jędrzejczak, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w pływaniu uważa, że bez porażek niemożliwe jest odnoszenie sukcesów. – Sportowcy to najlepsze osoby, które mogą dokładnie opowiedzieć, jak pokonywać porażki, jak sobie radzić z porażką, jak przekształcać je w coś, co może przynieść pozytywny efekt końcowy. Zawsze po drodze pojawiają się potknięcia i przez nie trzeba przechodzić, żeby budować samego siebie i zdobywać doświadczenia – mówi.

Na zaproszenie wybitnej polskiej pływaczki na spotkanie przyjechały dwie inne znakomite byłe sportsmenki – wicemistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka oraz była znakomita koszykarka, m.in. mistrzyni Europy, Patrycja Czepiec-Golańska.

– Porażka to jest lekcja, to jest przystanek do sukcesu. Warto się potykać, warto przechodzić te porażki po to, aby koniec końców osiągnąć sukces i osiągnąć swoje marzenia – mówi Czerwonka.