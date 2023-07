Otylia Jędrzejczak namawia do odpowiedzialności w wodzie. "Liczba utonięć w Polsce przeraża"

– Musimy o tym mówić, bo nie ma żadnych wątpliwości, że zdecydowanej większości tych tragedii można było uniknąć. Brawura, alkohol, brak odpowiednich umiejętności, a przede wszystkim brak wyobraźni to powody, dla których tak wiele osób kończy życie w wodzie. Ja, choć jestem byłą pływaczką i umiem bardzo dobrze pływać wiem, jakim żywiołem jest woda i nigdy sama nie wchodzę do akwenu, którego nie znam – dodaje Jędrzejczak. Pierwsze w trakcie tych wakacji zajęcia w ramach programu „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” odbędą się w sobotę w hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku.

Nazwa akcji realizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak – „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” – nawiązuje do liczby zero. – Chcemy dążyć do tego, by liczba dni z zerową liczbą utonięć była jak największa. Naszym marzeniem jest to, żeby każdy dzień był zerowy – mówi polska mistrzyni olimpijska w pływaniu. Organizację „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” wsparły m.in. hotel Narvil Conference & Spa, HMS Fitness, Kwartalnik Bezpieczna Woda oraz Urząd Miasta i Gminy Serock.

Sobotnia pierwsza tegoroczna odsłona akcji „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” rozpocznie się o godz. 10. W programie są m.in. edukacyjno-sportowy tor przeszkód z elementami ratownictwa, zajęcia z jogi, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, wykłady Otylii Jędrzejczak, a także przedstawicieli policji i WOPR oraz pokaz ratownictwa z wykorzystaniem skutera wodnego na rzece Narew. Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny.