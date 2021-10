Otylia Jędrzejczak walczy o bezpieczne pływanie. Duża akcja edukacyjna

Statystyki utonięć w Polsce wciąż są bardzo niepokojące, a Polska wciąż jest w ogonie Unii Europejskiej. Tylko przez trzy miesiące wakacyjne życie w akwenach wodnych straciło blisko dwieście osób.

– Zero jest OK to projekt stworzony z myślą o osobach w każdym wieku. Naszym głównym założeniem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. W czasie zaplanowanych, sportowo- edukacyjnych warsztatów skorzystamy z szeregu zarówno teoretycznych, jak i praktycznych form edukacji – mówi jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Projekt realizowany przez Fundację Otylii Jędrzejczak nosi nazwę „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”, bo znakomita polska pływaczka chce, by kiedyś po stronie utonięć można było wpisać do statystyk liczbę zero. Niestety, takich dni jest bardzo niewiele – w lipcu i sierpniu takich dni w Polsce było tylko dziewięć.