Otylia Swim Tour w Sanoku. Kompleksowe zajęcia dla adeptów pływania i ich rodziców

W trakcie warsztatów kilkunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadzi zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Przygotowane są także zajęcia dla rodziców, którzy mają możliwość wzięcia udziału w wykładach psychologa sportowego oraz dietetyka, a także spotkać się i porozmawiać z Otylią Jędrzejczak. Dzieci trenować będą zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Na każdym z torów pływalni Centrum Sportu i Rekreacji będą doskonalić inny styl pływania, a dodatkowo nauczą się również skoków ze słupka oraz nawrotów w wodzie.

– Często to podkreślam, że jeśli dziecko zapamięta choć jedno ćwiczenie od każdego z trenerów, to będzie to sukces. To jest projekt, który łączy rodziców z dziećmi. W trakcie całodniowych zajęć przekazujemy kompleksową wiedzę zarówno dzieciom, jak i rodzicom – mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Uczestnicy zajęć otrzymają też pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. AquaWave i Nestle. W przerwie między zajęciami dzieci mają też zapewniony obiad.