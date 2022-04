Pałac Lubostroń. Wystawa Titanic w 110 rocznicę zatonięcia słynnego okrętu [zdjęcia]

Odniosła się także do tematu wystawy.

Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego: - Objęłam ten projekt artystyczny patronatem, przede wszystkim dlatego, żeby pokazać jak ważne są tak kreatywne działania ludzi. Cieszę, się, że projekt ma charakter interdyscyplinarny, że słowo, obraz i dźwięk łączą się w jedno. Czego dziś potrzebujemy najbardziej? Na pewno otuchy, która może płynąć ze sztuki. Sztuka zawsze powinna nas zbliżać do dobra, prawdy i piękna - powiedziała Elżbieta Piniewska.

To nie była jedynie sztuka graficzna (rysunek, malarstwo i fotografia), ale także piękna muzyka i śpiew - wykonywane na żywo . Były powiązania z okrętem i jego tragedią, rys historyczny, ale także dużo nawiązań do filmu "Titanic" z 1997 roku w reżyserii Jamesa Camerona (w rolach głównych Kate Winslet i Leonardo DiCaprio).

- Mnie Titanic nie kojarzy się od razu z miłością. Mnie kojarzy się z pokorą, dlatego, że miał być tryumfem ludzkiej myśli a pokazał jednak, że nie udało się do końca tego zrealizować. W związku z tym z wielką pokorą przyjmujmy to, co przynosi los - dodała.