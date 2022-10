Panczeniści powalczą w PGE Pucharze Polski w Tomaszowie Mazowieckim

Reprezentanci Polski przed kilkoma dniami wrócili do kraju po trzytygodniowym zgrupowaniu w niemieckim Inzell. W Bawarii, gdzie zazwyczaj nasi łyżwiarze szybcy z długiego toru (polską kadrę wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna) budowali formę na finiszu przygotowań, tym razem pojawiły się nieoczekiwane problemy.

– Lód w Inzell z niewiadomych przyczyn był daleki od idealnego. Warunki torowe rozczarowały nie tylko nas, ale i zawodników z innych krajów, choćby Holendrów, którzy wcześniej postanowili wrócić do kraju. Wielka szkoda, gdyż w poprzednich latach dzięki treningom w Niemczech, na kilka tygodni przed startem Pucharu Świata można było szukać punktu odniesienia do światowej czołówki – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – Nie przywiązujemy jednak przesadnie dużej wagi do tego, że czasy osiągane przez nas w Niemczech nie nawiązywały do „życiówek”. Wykonaliśmy tam masę pracy, na którą brakuje czasu w trakcie sezonu i która mamy nadzieję, że zaprocentuje już niebawem – uzupełnia.