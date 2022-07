Parawany na polskich plażach. Zdjęcie „króla parawaningu” podbija Internet. Czy za ustawienie parawanu można dostać mandat?

„Parawaning” zmorą polskich plaż

Polscy turyści mają kilka zwyczajów, które cudzoziemcom wydają się co najmniej oryginalne, a samych Polaków często doprowadzają wręcz do białej gorączki. Jednym z nim jest uprawianie tzw. „parawaningu”, czyli wyznaczanie dla siebie wydzielonej części plaży za pomocą parawanu, który innym służy po prostu do ochrony przed wiatrem.

Rozmiłowani w parawanach turyści chcą w ten sposób zapewnić sobie prywatność na często tłocznych wybrzeżach Bałtyku, ale w pogoni za spokojem czasem zapędzają się zbyt daleko. O ile ogrodzenie parawanem kawałka plaży dla dużej rodziny nie budzi zazwyczaj zastrzeżeń, o tyle często zdarza się, że najwięcej plaży zajmują dla siebie za pomocą parawanów pojedyncze osoby, które przyszły nad morze jako jedne z pierwszych w danym dniu.