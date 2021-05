Parowóz, który kiedyś pełnił służbę w cukrowni w Kruszwicy, prowadzi pociągi turystyczne na trasie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 15.05.2021?

15.05.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „#Rodzina rodzi się z harmonijnego połączenia różnic między mężczyzną i kobietą, którzy zdolni są otworzyć się na życie i innych ludzi. #MódlmySięRazem za rodziny, aby zachowując jedność mogły przetrwać te trudne czasy i by wyciągały rękę do potrzebujących. #DzieńRodzin. ”