Patryk Dobek brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w biegu na 800 m. Polak zaczął spokojnie na końcu stawki. Jednak z każdym metrem przesuwał się do przodu. Podczas drugiego okrążenia Dobek zajął trzecią lokatę. 130 metrów przed metą wyszedł na drugą pozycję. Jednak na samym finiszu wyprzedził go Kenijczyk Ferguson Rotich. Zwyciężył jego rodak Emmanuel Korrir.

- To jest niesamowity sezon dla mnie - mówi Dobek w rozmowie z TVP. - Medal to jest moje marzenie. Przeszedłem do historii. Jestem spełniony. Popełniłem jeden błąd gdy przyspieszyłem i wpadłem na Australijczyka. Udało mi się przepchnąć na czwarte, trzecie miejsce - dodał.

Warto dodać, że Dobek trenuje 800 metrów od roku. Wcześniej był specjalistą od biegu na 400 metrów przez płotki. Dobek Pochodzi z Karsina z województwa pomorskiego.