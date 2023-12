Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [6.12.23] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.