Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! [6.12.2023] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Pamiętaj, że kluczem do udanego manicure jest cierpliwość i precyzja. Czerwony manicure na pewno przyciągnie uwagę podczas świątecznych spotkań i dodatkowo podkreśli magiczną atmosferę Bożego Narodzenia. PINTEREST Zobacz galerię (13 zdjęć)

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach.