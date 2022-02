Paznokcie na zimę. Zainspiruj się i zakochaj w tych stylizacjach. Zdjęcia od najlepszych manikiurzystek regionu [luty 2022]

Inspiracje na paznokcie zimą

W tym roku modnymi kolorami na sezon zimowy 2021/2022 są: głęboka zieleń, intensywna żółć, ognista czerwień, fuksja, rudo-ceglasty i wszystkie kolory nieba! Czy decyduje to również o kolorze paznokci? Wy zdecydujcie, co Wam się podoba. Zapraszamy do galerii.