Peach Fuzz to Kolor Roku 2024. Zobacz jak go wykorzystać – inspiracje i zdjęcia

Jaki to kolor Peach Fuzz?

Jak wykorzystać kolor Peach Fuzz w domu?

Peach Fuzz na ścianie

- Ten ciepły odcień brzoskwini doskonale sprawdzi się tworząc miękką i przytulną atmosferę w sypialniach oraz pokojach gościnnych. Doskonale wpasuje się także w dziecięce wnętrza, dodając im ciepła i radości. I nie tylko! Ten odcień będzie idealnym wyborem do kuchni, dodając im jasności i przytulności. Szczególnie ważne jest to w pomieszczeniach, gdzie brakuje naturalnego światła słonecznego - używanie tego koloru pomoże zrekompensować jego brak. Odkryj nowe możliwości, jakie ten kolor może wprowadzić do Twojego domu! - radzi Farbaland sklep z farbami online.

Kolor Peach Fuzz w makijażu

Brzoskwiniowy to kolor, który jest chętnie stosowany w makijażu i to już od kilku sezonów. Sprawdzi się jako odcień cieni do powiek, różu do policzków czy pomadki lub błyszczyka.