Metamorfoza kuchni bez wymiany mebli - zdjęcia, inspiracje. Efekty po malowaniu, wymianie frontów czy uchwytów

Jak zrobić metamorfozę kuchni?

Wymiana mebli kuchennych to najbardziej spektakularny efekt jeśli mamy ochotę na metamorfozę wnętrza, ale jest to także jeden z najdroższych sposobów. Jeśli mamy więc ograniczony budżet, możemy zdecydować się na inne, tańsze sposoby odmienienia kuchni. Malowanie szafek, wymiana uchwytów, frontów lub blatów, zmiana dodatków czy odnowienie ścian - to tylko część sposobów na metamorfozę wnętrza. Decydując się na malowanie, trzeba pamiętać, że kuchnia to miejsce szczególne, gdzie łatwo o plamy i zabrudzenia. Dlatego należy wybrać farby dedykowane do kuchni, wówczas pokryte nimi powierzchnię możemy przetrzeć na wilgotno nie powodując uszkodzeń. Można też wymienić tylko część mebli - np. zużyty stół, krzesła czy zbyt małe szafki górne.