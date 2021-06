Pełnia Księżyca - czerwiec 2021. Niezwykła pełnia tzw. Truskawkowy Księżyc - to jedyna taka noc w 2021 roku

Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów astronomicznych zjawisk. Czerwcowa pełnia Truskawkowego Księżyca będzie idealnie widoczna we wszystkich zakątkach kraju. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, powinieneś zobaczyć niezwykłą pełnię czerwcowego Księżyca, który rozświetli niebo od zmierzchu do świtu . Do obserwacji czerwcowej pełni Księżyca nie będzie potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt.

Truskawkowy Księżyc - co to znaczy?

Czerwcowa pełnia Księżyca, która przypada 24.06.2021, nazywana jest pełnią Truskawkowego Księżyca. Czym jest Truskawkowy Księżyc i kiedy będziemy mogli go obserwować?

Czym jest Truskawkowy Księżyc? Tak określamy czerwcową pełnię Księżyca. Będzie to niezwykłe zjawisko, które można zobaczyć na niebie raz w ciągu całego roku. Podczas czerwcowej pełni, Truskawkowy Księżyc przybiera niezwykły, różowy kolor. Dzieje się tak dlatego, że orbita Księżyca wokół Ziemi jest prawie w tej samej płaszczyźnie, co orbita Ziemi wokół Słońca. Światło Słońca pada na Księżyc w pełni, przez co wydaje się, że ma on delikatnie różową lub czerwoną poświatę.