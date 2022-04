Pensje po Nowym Ładzie w maju 2022 - oto aktualna tabela wyliczeń. Od lipca kolejne zmiany!

Pensja minimalna wraz z początkiem 2022 roku wzrosła o 210 złotych i wynosi obecnie 3010 zł brutto. Osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie powinny przyjrzeć się wyliczeniom netto swojej pensji. Są one korzystniejsze niż w 2021 - ze względu na zmiany podatkowe, które wprowadzono wraz z programem Polski Ład.

Podwyżka pensji do 3010 złotych brutto oznacza, że "na rękę" pracownik dostawałby na dotychczasowych zasadach ok. 2210 złotych. Jednak jeśli wynagrodzenie przeliczymy z uwzględnieniem zmian podatkowych w ramach "Polskiego Ładu", to minimalna pensja netto wyniesie już ponad 2363,56 zł. Ze względu na zmiany podatkowe zmieniły się także pensje pracowników zarabiających nieco więcej.

"Polski Ład" wprowadza korzystne zmiany - szczególnie dla osób najmniej zarabiających. Wyliczenia, które prezentujemy w galerii, zrobiliśmy na podstawie oficjalnego, zaktualizowanego kalkulatora wynagrodzeń, który znajduje się na rządowych stronach. Uwzględnia on zmiany podatkowe w ramach "Polskiego Ładu" i pozwala sprawdzić, jaka jest różnica w pensji netto w 2022 roku w porównaniu do pensji sprzed zmian podatkowych.