Pieczyska nie narzekają na brak turystów. Podbydgoski kurort ma powodzenie [zdjęcia]

Plaża w Pieczyskach zmieniła się. Staraniem samorządu zagospodarowano ją na nowo. Prace trwały od wiosny do pierwszych dni lipca. Dlatego początek lata nie był na kąpielisku zbyt udany, bo znaczna część terenu nad wodą była od letników odgrodzona płotem. Powód? Prowadzone na plaży prace budowlane .

Plaża w Pieczyskach jest strzeżona. Ratownicy są tu codziennie w godz. 10-18. Dla mniej wytrawnych pływaków odgrodzono bojami specjalne miejsce do kąpieli. Przy plaży bez problemu można wypożyczyć też sprzęt wodny. W weekendy wypożyczenie roweru wodnego, z którego skorzystać mogą cztery osoby, to koszt 30 zł. To, niestety więcej niż w poprzednim sezonie. Wtedy za taką przyjemność żądano 20 zł w tygodniu, a w weekendy 25 zł.