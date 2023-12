Piękna, grudniowa tęcza nad Inowrocławiem. Zobaczcie zdjęcia

Tęczowe zjawiska nad miastem na wiosnę lub w środku lata, to coś normalnego. Jednak grudniowa tęcza, i to taka piękna, to rzadkość. Choć pewni, przy obecnych zmianach klimatu będziemy takie zimowe tęcze podziwiać coraz częściej.

Tęcza wzbudziła ogromne zainteresowanie. Niektórzy obserwatorzy mówili, że... to znak. Inni, że na szczęście - na dobre zakończenie 2023 roku. Kto miał rację? Zobaczymy. Pewne jest to, że tęcza była bardzo ładna.