Piękne pary ze studniówek z 2022 roku w powiecie chełmińskim. Zdjęcia

Bal studniówkowy to okazja, by zabłyszczeć pokazując się w pięknej sukience bądź garniturze. To także okazja do fantastycznej zabawy, której długo się nie zapomni. I dlatego większość maturzystów wyczekuje tej wyjątkowej nocy z niecierpliwością i długo się do niej przygotowuje.

Nasz fotoreporter był na wielkich balach w ubiegłym - 2022 roku, na których bawili się uczniowie: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie, Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie i Technikum Mundurowego w Chełmnie.

To właśnie z tych studniówek pokazujemy Wam piękne maturzystki i przystojnych maturzystów. Przypomnijmy sobie zatem te niesamowite noce wypełnione doskonałą zabawą.

Przygotowaliśmy galerię najpiękniejszych par na ubiegłorocznych (2022) balach studniówkowych, na których bawili się maturzyści z powiatu chełmińskiego. Wybrane przez nas pary zachwyciły nas elegancją, usposobieniem, pięknym ubiorem, a także urodą. Zobaczcie naszą galerię zdjęć.