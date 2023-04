Pieniądze na doposażenie jeziora Mochel w Kamieniu i aktywizację społeczną

We wtorek, 25 kwietnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, miało miejsce podpisanie umów o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Przekazali je beneficjentom marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Agnieszka Kłopotek. Ich łączna wartość to 9 mln zł. Dotyczyły m.in. termomodernizacji,, tworzenia integrujących mieszkańców centrów aktywności lokalnej, budowę i wyposażanie miejsc rekreacji, a także przedsięwzięcia biznesowe.

Doposażenie plaży nad Mochlem i aktywizacja społeczna

W ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze burmistrz Kamienia Krajeńskiego odebrał umowę na doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel. Wartość dofinansowania to 27 tysięcy złotych. Planowana operacja obejmuje zakup stołów do gry w chińczyka, ping-ponga oraz do gry w piłkarzyki. Ma to wpłynąć na poprawę atrakcyjności jeziora.

Przypomnijmy, że w tym miejscu dwa lata temu pojawiły się nowoczesne, multimedialne urządzenia, czyli trzy ławki z panelami fotowoltaicznymi oraz ławostół z zadaszeniem, gdzie można podładować telefon komórkowy czy laptopa za pomocą kabla lub indukcyjnie. W stole są zamontowane plansze do gier w warcaby i chińczyka. Z tych udogodnień mieszkańcy i turyści mogą korzystać bezpłatnie. Boczne oparcia ławek zawierają ciekawostki turystyczne dotyczące m.in. głębokości jeziora Mochel, roku nadania praw miejskich czy Czarnej Góry w Dąbrówce - najwyższego wzniesienia województwa kujawsko-pomorskiego.