Pieniądze z PROW. Kumulację pomocy dla gospodarzy zapowiada resort rolnictwa! Potem może być trudniej, by sięgnąć po dotacje

- W najbliższych latach będzie kumulacja pomocy dla rolników m.in. ze względu na pandemię (w tym dodatkowe pieniądze ) i wydłużenie okresu przejściowego o kolejny rok - powiedział nam Ryszard Kamiński, wiceminister rolnictwa. - Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 muszą być wykorzystane do 2023 roku. Postaramy się, żeby decyzje o podpisaniu umów zostały wydane do końca 2022 roku, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi się jeszcze z tych pieniędzy rozliczyć z Unią Europejską.

Przeczytaj też:Dopłaty bezpośrednie 2020 będą wypłacane w formie zaliczek

Pewne jest, że premie dla młodych rolników nadal będą wynosiły 150 tys. zł, chociaż niektórzy chcieli by tę pomoc podnieść do 200 tys. zł. - Nie sądzę, by taka zmiana przyniosła oczekiwany efekt i zachęciła młodych do prowadzenia gospodarstw – dodał wiceminister Kamiński. - 150 tys. zł to spora kwota.