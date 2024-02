Pierwsza Komunia 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Na takie wydatki trzeba się teraz przygotować

Pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbyło się we wrześniu 2023, a od tego czasu matki i ojcowie spotkali się z księdzem kilka razy. Ich 10-letnie córki i synowie zaczną w marcu intensywne próby. Na razie małolaty na mszach pokazują się z dzienniczkami dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii. Mają 27 modlitw do zaliczenia, przy czym każda jest na ocenę.

Na pierwszą Komunię wianek z kwiaciarni

Podwójne wydatki na pierwszą Komunię Świętą

Kto chce podjąć gości w domu, może zamówić jedzenie. Firma cateringowa z Torunia przygotowała specjalne menu pierwszokomunijne na sezon 2024. Kosztuje 150 zł w przeliczeniu na osobę. Stawka obejmuje zupę i drugie danie (w tym trzy sztuki mięsa na osobę) z przystawkami, deser, czyli kawę plus ciasto oraz zimne zakąski (przewiduje się pięć sztuk dla każdego gościa) zamiast tradycyjnej kolacji.

Organizacja przyjęcia komunijnego we Włocławku to koszt od 80 zł do 200 zł za osobę, zależnie przede wszystkim od wyboru jadłospisu. Część lokali pobiera połowę standardowej stawki za dzieci do lat 12. Rodzice czasami wybierają dodatkowe usługi, chociażby proszą animatora, który umili przyjęcie najmłodszym gościom. Taka wizyta to jednak jakieś 300 zł za zegarową godzinę. Przeważnie tyle samo kosztuje wynajem fotobudki dla gości. Jeżeli matka z ojcem zechcą, żeby na przyjęciu ich dziecka była fontanna czekoladowa, to muszą zapłacić mniej więcej 800 zł.