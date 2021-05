Pierwsza Komunia. Dla jednych nadal przeżycie religijne, dla innych już tylko zbieranie pieniędzy

- Nie zatraćmy tego, co w Pierwszej Komunii jest najważniejsze: to przeżycie duchowe - podkreślają księża. Przez ponad rok prowadzą w kościele próby z dziećmi z III klas szkół podstawowych, aby przygotować je do pełnego uczestnictwa w mszy świętej. Dzień, w którym przyjmą one Pierwszą Komunię, ma być jednym z najważniejszych dni w życiu.

Papież Franciszek, udzielając Pierwszej Komunii dzieciom w Bułgarii, powiedział do nich: - Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej oznacza pragnienie, aby każdego dnia być bardziej zjednoczonym z Jezusem, wzrastania w przyjaźni z Nim i chęć, aby także inni mogli cieszyć się radością, którą On chce nam dać. Pan was potrzebuje, aby dokonać cudu dotarcia ze swą radością do wielu waszych przyjaciół i krewnych.