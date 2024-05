Pierwsza sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Burmistrz i radni złożyli ślubowanie - zdjęcia

- Składy osobowe zostały ustalone przed sesją, żeby było sprawnie. Jest mi jednak przykro, bo największy klub, który wprowadził 6 radnych, nie ma reprezentanta w prezydium rady i przewodniczących komisji. To pierwszy raz taka sytuacja. Czy tak ma wyglądać dialog i budowanie społeczeństwa obywatelskiego? Teraz wiemy kto za miasto odpowiada - pani burmistrz, jej radni i radni JO. Dialogu nie było co do podziału komisji i chcę to podkreślić - zaznaczył radny Łukasz Pietrzak.