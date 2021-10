Pijany 41-latek z powiatu brodnickiego usnął w samochodzie na ul. Kamionka w Brodnicy

W piątek, 8 października ok. g. 20 brodnicki dyżurny otrzymał zgłoszenie, że drogą krajową nr 15 w kierunku Brodnicy mercedesem jedzie najprawdopodobniej pijany kierowca. Jak relacjonował zgłaszający, jadący przed nim kierowca miał poruszać się całą szerokością jezdni i wjeżdżać akurat do miasta. Policjanci natychmiast ruszyli na poszukiwanie opisanego samochodu. Znaleźli to auto zaparkowane na parkingu przy ul. Kamionka. Wewnątrz auta siedział natomiast kierowca, który... spał za kierownicą. Funkcjonariusze obudzili śpiącego mężczyznę, który jak się okazało, miał ponad 3,1 promila alkoholu w organizmie.

- Mieszkaniec powiatu został zatrzymany i przetransportowany do brodnickiej komendy, gdzie trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a pojazd odholowali na parking strzeżony. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności