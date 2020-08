Pijany kierowca quada zatrzymany w miejscowości Ostrowite (powiat nowomiejski)

- Świadkowie widząc stan mężczyzny zabrali mu kluczyki uniemożliwiając dalszą jazdę. Na miejsce pojechali policjanci dzielnicowi z Biskupca, którzy zatrzymali kierującego pojazdem gdy wracał pieszo do domu. Mężczyzna został przewieziony do komendy Policji - informują policjanci z KPP w Nowym Mieście Lubawskim.

Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 33-latek miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

W poniedziałek - po wytrzeźwieniu - mężczyzna usłyszał zarzut.

Szybka reakcja mieszkańców Ostrowitego

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa.

- Na uwagę zasługuje wzorowa postawa świadków, którzy uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy i powiadomił o tym policjantów. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na to, co dzieje się obok nas. Szybka, zdecydowana reakcja oraz natychmiastowe powiadomienie policji może przyczynić się do uniknięcia nieszczęścia, a nawet uratowania ludzkiego życia - wskazują policjanci.