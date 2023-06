Piknik "Bezpieczne Wakacje". Na lotnisku w Inowrocławiu zaśpiewa Ewelina Lisowska. Nowe informacje

O godz. 14.30 na lotnisku w Inowrocławiu piosenki Disney'a wykona Aurelia Luśnia, a o godz. 18 wystąpi gwiazda imprezy, popularna polska piosenkarka Ewelina Lisowska.

Warto wspomnieć, że imprezie towarzyszyć będzie gra miejska "Przygoda z Tatą". Rozpocznie się 18 czerwca o godz. 10 w inowrocławskich Solankach. Jak informują organizatorzy, to wyjątkowe wydarzenie będzie okazją do spędzenia wspólnego czasu ojców z dziećmi. Każda ojcowska drużyna weźmie udział w grze terenowej. Najbardziej zgrane ekipy rodzinne zostaną nagrodzone! Gra organizowana jest w ramach kampanii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej promującej zaangażowane ojcostwo. Link do zgłoszeń: https://bit.ly/przygoda_z_tatą_Inowrocław.